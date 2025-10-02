L’Europa dei dubbi continua a muoversi troppo lentamente – Eurofocus podcast Adnkronos
Nuovo Consiglio europeo informale, nuovo summit della Comunità politica europea, pochi passi in avanti e troppi dubbi. Ognuno ha espresso i suoi, partendo dalle due principali proposte sul tavolo: il muro contro i droni e l’ipotesi di utilizzare i beni congelati alla Russia per finanziare un maxi-prestito al’Ucraina. Tutto troppo lento, come da consolidate abitudini. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: europa - dubbi
Dubbi su Europa (Francia) e Stati Uniti (Fed): la nuova geografia dei mercati finanziari
Bologna, adesso si fa sul serio. Il Milan è un esame da Europa. Italiano tra emergenza e dubbi
Lo Slavia è una squadra mediocre Farebbe fatica in Europa League probabilmente Ma non va sottovalutata la vittoria dell’Inter che non ha mai dato spazio a dubbi su chi delle due squadre fosse più forte , complice una consapevolezza importante raggiunta a - facebook.com Vai su Facebook
Continuano gli avvistamenti di droni nei cieli d'Europa. Questa volta velivoli senza pilota hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca. L'origine resta sconosciuta, ma il commissario europeo Dombrovskis non ha dubbi: "Siamo già in una guerr - X Vai su X
Non solo forno elettrico, servono colata continua e treno a coils: tutti i dubbi sul megaimpianto - Dici forno elettrico e già pensi a un impianto di grandi dimensioni, impattante non solo visivamente sul territorio. Segnala genova.repubblica.it