L’Europa dei dubbi continua a muoversi troppo lentamente – Eurofocus podcast Adnkronos

Nuovo Consiglio europeo informale, nuovo summit della Comunità politica europea, pochi passi in avanti e troppi dubbi. Ognuno ha espresso i suoi, partendo dalle due principali proposte sul tavolo: il muro contro i droni e l’ipotesi di utilizzare i beni congelati alla Russia per finanziare un maxi-prestito al’Ucraina. Tutto troppo lento, come da consolidate abitudini. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

