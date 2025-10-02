Let’s talk with Sorrisi in Rosa | evento di prevenzione del tumore al seno in Humanitas

Ilgiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas apre le porte a “Let’s talk with Sorrisi In Rosa”, evento gratuito presso l’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (MI), in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca. Un varietà dal ritmo incalzante che unisce testimonianze di donne guarite o in cura per tumore al seno, il racconto dei progressi della Ricerca, le ultime novità cliniche per il trattamento e la diagnosi di quella che resta la neoplasia più diffusa tra le donne in Italia. Protagoniste della mattinata, le fondatrici di Sorrisi in Rosa accompagnate da Gerry Scotti, da sempre testimonial del progetto, e dai medici della Breast Unit di Humanitas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

let8217s talk with sorrisi in rosa evento di prevenzione del tumore al seno in humanitas

© Ilgiornale.it - Let’s talk with Sorrisi in Rosa: evento di prevenzione del tumore al seno in Humanitas

In questa notizia si parla di: talk - with

Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk

A San Felice Circeo un ciclo di talk sul Green Deal europeo

DENTRO LA NOTIZIA, PRIMA PUNTATA: TEMI E OSPITI DEL TALK SHOW DI GIANLUIGI NUZZI

Cerca Video su questo argomento: Let8217s Talk With Sorrisi