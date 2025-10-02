Let’s talk with Sorrisi in Rosa | evento di prevenzione del tumore al seno in Humanitas
Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas apre le porte a “Let’s talk with Sorrisi In Rosa”, evento gratuito presso l’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (MI), in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca. Un varietà dal ritmo incalzante che unisce testimonianze di donne guarite o in cura per tumore al seno, il racconto dei progressi della Ricerca, le ultime novità cliniche per il trattamento e la diagnosi di quella che resta la neoplasia più diffusa tra le donne in Italia. Protagoniste della mattinata, le fondatrici di Sorrisi in Rosa accompagnate da Gerry Scotti, da sempre testimonial del progetto, e dai medici della Breast Unit di Humanitas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
