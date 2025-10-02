Letizia di Spagna audace a Madrid la gonna in pelle rosa che piacerebbe tanto a Meghan
C’è un colore che sembra non voler abbandonare l’armadio di Letizia di Spagna: il rosa, nelle sue mille sfumature, dal pastello al bubblegum fino a questo fucsia intenso che non lascia spazio alla timidezza. Ma stavolta non è stata solo la tonalità a sorprendere: a colpire i flash è stata soprattutto la scelta di una gonna in pelle rosa, un capo insolito per i reali, trasgressivo al punto giusto, che ricorda molto da vicino uno dei pezzi più amati da Meghan Markle. La Regina ha presieduto la consegna dei Premios UNICEF España 2025, un evento ospitato presso il Consejo Superior de Investigaciones Científicas di Madrid, occasione che ha riunito volti noti della società civile e del mondo dello spettacolo come Sara Carbonero, e che ha premiato la Gasol Foundation, la rete Cibercorresponsales e Kim Phuc Phan Thi, conosciuta come la “bambina del Napalm” della celebre fotografia che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Dilei.it
