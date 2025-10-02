L' estratto di cannabis è utile per il mal di schiena
AGI - L' estratto di cannabis VER-01 può ridurre il dolore cronico lombare, senza causare effetti collaterali gravi o creare dipendenza. A questa incoraggiante conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'Hannover Medical School. Il team, guidato da Matthias Karst, ha riportato i dati di una sperimentazione clinica di fase 3, nell'ambito della quale sono state coinvolte 820 persone. Il mal di schiena cronico, spiegano gli esperti, colpisce oltre mezzo miliardo di persone in tutto il mondo, il che lo rende una delle principali cause di disabilità e di peggioramento della qualità della vita. 🔗 Leggi su Agi.it
Mal di schiena cronico? "L'estratto di cannabis diminuisce il dolore non induce dipendenza". Lo studio su Nature
