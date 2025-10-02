L’estate in cui Hikaru è morto | un finale straziante e la conferma di una seconda stagione

La prima stagione di L’estate in cui Hikaru è morto è finita come è iniziata: con la consapevolezza. Ma, questa volta, non solo di Yoshiki: di Hikaru (il nuovo Hikaru ), di Asako, degli abitanti del villaggio e dello spettatore: tante nuove scoperte, emozioni con le quali scendere a patti e dalle quali facciamo ancora fatica a riprenderci. Sta per arrivare un’altra estate, un anno dopo la scomparsa di Hikaru, e i nostri protagonisti hanno avuto ognuno la sua evoluzione e la sua presa di coscienza: vediamo un Hikaru più nostalgico, in cerca di certezze, in cerca di una decisione da prendere. Vediamo la giovane Asako, compagna di classe intuitiva e in grado di vedere ciò che altri non vedono: “ alla fine non sei Hikaru, vero? ” chiede. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

