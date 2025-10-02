Milano, 2 ott. (askanews) - L'esperta di IA Gaia Marcus e la linguista Chiara Rubagotti che ha insegnato ad Alexa a parlare in italiano e poi la teologa sudafricana Mpho Tutu van Furth, le "podcaster della menopausa" Valeria Parrella e Lisa Ginzburg, la scrittrice Nicoletta Verna in anteprima italiana con il nuovo libro e l'attrice Matilda De Angelis: annunciate le prime ospiti dell'Eredità delle Donne. "Un festival nato per celebrare le competenze delle donne sui grandi temi dell'attualità" dice Francesca Parisini di Elastica, coordinatrice della manifestazione. Con la direzione artistica di Serena Dandini, L'Eredità delle Donne tornerà a Firenze e online, dal 21 al 23 novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'Eredità delle donne, annunciate le prime ospiti del festival