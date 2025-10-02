Il lettore che avesse la curiosità e la pazienza (tendente a infinito) di navigare negli account ufficiali della Global Sumud Flotilla e in quelli che rilanciano informazioni, spesso non verificabili, sulla spedizione pro Pal verso Gaza – l’account Instagram da due milioni di follower globalsumudflotilla o globalmovementtogazaitalia e altri ancora – rimarrebbe colpito da una particolarità. A parte una certa prevedibile autoreferenzialità dei commenti e dei video postati (l’effetto-testimonianza di giornalisti attivisti à la Saverio Tommasi di Fanpage) spesso le news rilanciano informazioni provenienti da account e siti conosciuti, e non da ora, per il loro posizionamento propagandista in favore della Russia, o della Cina di Xi Jinping. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’epidemia mediatica da Global Sumud è solo italiana. C’entra il flusso di propaganda russo?