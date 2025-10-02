Da un lato una Recanatese falcidiata dalle assenze, reduce dal pesante rovescio interno con il San Marino e con un morale che ha decisamente vissuto giorni migliori; dall’altra l’ Ancona che, oltre al vantaggio del fattore campo, viene da quattro vittorie consecutive, è lanciatissima all’inseguimento della "lepre" Ostia Mare ed al di là di un ambiente tutt’altro che idilliaco ha sbandierato, legittimamente visto l’organico, ai quattro venti i propri propositi non soltanto di essere competitiva ma di voler lottare per il bersaglio grosso, l’unico che conta in questa categoria. Aggiungeteci poi che per i giallorossi il "Del Conero" è una sorta di tabù dove si è sempre usciti con le ossa rotte (basti dire che negli ultimi tre anni nessun punto, nessun gol fatto e sette sul groppone) e dove l’ultimo risultato positivo risale davvero alla notte dei tempi ed a prescindere da professionismo o massima serie dilettantistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Leopardiani in emergenza. Tante assenze in una gara difficilissima