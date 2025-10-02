Leonardo DiCaprio svela l' ultimo messaggio per Jane Goodall | Sei la mia eroina

La star di Una battaglia dopo l'altra ha reso omaggio pubblicamente sui social alla famosa etologa scomparsa ieri all'età di 91 anni. Leonardo DiCaprio, famoso anche per essere una delle star di Hollywood maggiormente esposte pubblicamente sul tema dell'ambiente, ha reso omaggio all'etologa e ambientalista Jane Goodall, scomparsa a 91 anni. L'antropologa si trovava a Los Angeles per partecipare ad una conferenza alla UCLA. DiCaprio, suo grande ammiratore, ha dedicato un messaggio in occasione della sua scomparsa tramite Instagram. Le parole di Leonardo DiCaprio per Jane Goodall "Oggi abbiamo perso una vera eroina per il pianeta" ha dichiarato DiCaprio "un'ispirazione per milioni di persone e una cara amica". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

