Leonardo DiCaprio omaggia Jane Goodall | dall’ultimo messaggio privato Sei la mia eroina all’appello globale a difesa del pianeta
Dallo studio degli scimpanzé in Tanzania alla difesa instancabile della Terra: l'attore celebra l’eredità di Jane Goodall, scomparsa a 91 anni, e chiede al mondo di continuare la sua missione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
