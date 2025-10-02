Leonardo assunto a tempo indeterminato dopo il terribile incidente | ho pianto
Bologna, 2 ottobre 2025 – "Non piango mai. Mi era successo solo una volta, da piccolo, quando è morto mio padre. Ma ieri sì, ieri sono scoppiato a piangere. Perché mi è venuta la pelle d’oca quando è arrivata la telefonata. Ed è più unico che raro che nella vita capiti qualcosa di così bello. Di solito, avviene tutto il contrario". Leonardo Fanali, 25 anni, fermo in un letto, non riesce a nascondere la grande sofferenza dopo l’incidente stradale del luglio scorso, che prima lo ha fatto finire in coma e ora lo sta costringendo a una lunga e complicata riabilitazione: con viti impiantate nella testa e numerose fratture cervicali e dorsali, fa fatica anche a parlare, ma oggi non si tira indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: leonardo - assunto
