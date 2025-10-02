Lei non può partecipare è laureato Mi dispiace Se vuole posso fare una telefonata la posso raccomandare per qualche altro gioco | De Martino e la nuova ‘frecciatina’ a Gerry Scotti

La guerra dei numeri, le manovre televisive e le frecciatine da una parte e dall’altra. Il clima rovente non concede una tregua nella sfida dell’access prime time tra “ Affari Tuoi ” e “ La Ruota della Fortuna “, con il game show condotto da Gerry Scotti leader a sorpresa sul fronte auditel. “Noi qua i soldi non li regaliamo”, ha ripetuto più volte in questi mesi il volto di Canale 5. Un riferimento molto chiaro ad “Affari Tuoi”, accusato da anni di essere legato solo alla fortuna. “Noi siamo orgogliosi di questo prodotto – aveva detto lo scorso settembre Pier Silvio Berlusconi – ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

