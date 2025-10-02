Legnaia in fiamme intervento dei vigili del fuoco

Perugiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti, questa mattina intorno alle 7.30, in località Castellare Grello, per un incendio che ha interessato una legnaia con circa 180 quintali di legna.Le fiamme hanno distrutto gran parte del materiale depositato, senza provocare feriti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

