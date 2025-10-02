Leggeremo i nomi dei 1677 sanitari uccisi a Gaza | flash mob alle 21 al Maggiore e all' Ospedale di Vaio

Giovedì 2 ottobre alle ore 21 davanti all'Ospedale Maggiore di Parma e all'Ospedale di Vaio di Fidenza si terrà la mobilitazione degli operatori e delle operatrici sanitarie, che fanno parte della rete #digiunogaza."L’iniziativa, attuata sia a Parma sia a Fidenza dal gruppo della provincia di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

