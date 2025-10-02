Legambiente Terracina celebra l’Appia Day

Il 4 e 5 ottobre 2025 torna l’Appia Day, il grande festival diffuso che celebra la Via Appia, recentemente riconosciuta Patrimonio Mondiale UNESCO.Dal 2016 l’Appia Day unisce decine di migliaia di persone, trasformandosi in un appuntamento nazionale che, da Roma a Brindisi, attraversa 4 regioni e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

