Legambiente premia Essity | gli stabilimenti lucchesi modello di sostenibilità

Lucca, 2 ottobre 2025 - La transizione ecologica non è più solo uno slogan: sempre più aziende italiane scelgono di affrontarla davvero, anche a costo di misurarsi con spese elevate e una burocrazia complessa. Tra queste c’è Essity, multinazionale della carta tissue, che ha deciso di trasformare i tre stabilimenti toscani di Altopascio, Porcari e Collodi in laboratori di innovazione sostenibile. Una scelta che ha convinto Legambiente a includerli come 32ª tappa della campagna nazionale “I cantieri della transizione ecologica”. Il progetto è stato presentato ieri alla stampa con una conferenza seguita da un tour nello stabilimento di Altopascio, cuore pulsante dell’azienda, dove la cellulosa prende forma e diventa carta: un simbolo di come tradizione manifatturiera e innovazione possano intrecciarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Legambiente premia Essity: gli stabilimenti lucchesi modello di sostenibilità

