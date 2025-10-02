Leclerc guida il coro | Max può ancora vincere il Mondiale Sarcasmo Russell | Ce la farà al 100%
Tanti piloti del circus credono ancora in un possibile rimonta di Verstappen nella corsa al titolo. E Norris non risponde alle domande su Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: leclerc - guida
LIVE F1, GP Italia 2025 in DIRETTA: Norris guida le FP3, Leclerc fa sognare i tifosi Ferrari
CURIOSITÀ - Quest'anno Max Verstappen ha vinto più gare alla guida di una Ferrari rispetto a Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ph. Red Bull/Scuderia Ferrari #F1 #nls #motorpaddock365 #scuderiaferrari #maxverstappen #lewishamilton #charlesleclerc Vai su Facebook
Leclerc guida il coro: "Max può ancora vincere il Mondiale". Sarcasmo Russell: "Ce la farà al 100%" - Tanti piloti del circus credono ancora in un possibile rimonta di Verstappen nella corsa al titolo. Riporta msn.com
Tanti piloti del circus credono ancora in un possibile rimonta di Verstappen nella corsa al titolo. E Norris non risponde alle domande su Piastri - Tanti piloti del circus credono ancora in un possibile rimonta di Verstappen nella corsa al titolo. Si legge su gazzetta.it