Lecco | oltre 200 tra studenti e genitori per individuare un percorso scolastico

Leccotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione alla serata inaugurale del ciclo di incontri “I giovedì della rassegna”, un appuntamento fondamentale per l'orientamento scolastico promosso dalla Provincia di Lecco.Lo scorso 25 settembre, la sala don Ticozzi a Lecco ha accolto oltre 220 persone tra studenti delle scuole. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - oltre

Oltre 237 mila euro per il Centro del riuso di Lecco: "Progetto valido e innovativo"

Il mondo dei Lego a Lecco: in arrivo oltre 170 espositori dall'Italia e dal mondo

"Un progetto per Lecco, oltre il bipolarismo" in vista del voto amministrativo

lecco oltre 200 studentiLecco: oltre 200 tra studenti e genitori per individuare un percorso scolastico - Grande partecipazione alla serata inaugurale del ciclo di incontri di orientamento “I giovedì della rassegna” in sala Ticozzi ... Scrive leccotoday.it

Lecco e Como, oltre quattrocento studenti in piazza contro il razzismo/ FOTO e VIDEO - Non si vedevano dal marzo scorso, da quando sono state chiuse le scuole, gli studenti comaschi e lecchesi che ieri sono scesi in piazza a centinaia nei due capoluoghi per ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lecco Oltre 200 Studenti