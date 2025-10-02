Lecco lo spettro di due ciminiere al Caleotto | dietro Villa Manzoni sorgeranno torri di 25 metri
Lecco – Il Resegone a monte, il lago a valle e Villa Manzoni proprio a due passi. In centro a Lecco, vicino ad abitazioni e scuole, due ciminiere alte venticinque metri. E poi una centrale a metano, composta da diverse caldaie e motori di cogenerazione per produrre acqua cala e elettricità. È l’altra faccia della medaglia del teleriscaldamento, l’impianto per scaldare edifici pubblici e privati, sfruttando sia il calore prodotto dai rifiuti bruciati nell’inceneritore di Silea di Valmadrera, la Spa provinciale per la raccolta e lo smaltimento dell’immondizia, sia il recupero dei cascami termici all’interno delle Caleotto, un’acciaieria nell’omonimo quartiere del cuore di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lecco - spettro
Sai che non tutti i mal di testa sono uguali? Le cefalee primarie – come emicrania, cefalea tensiva e grappolo – sono quelle in cui il mal di testa è la vera patologia. Alcune forme di emicrania possono essere anticipate dall’AURA, uno spettro di sintomi visivi - facebook.com Vai su Facebook
Lecco, bambina con due mamme: un sindaco trascrive entrambi i nomi, l’altro no e impugna l’atto - Una famiglia arcobaleno che lotta per essere riconosciuta e un sindaco che si impegna per farlo accadere, nonostante l’opposizione di un collega e una normativa che continua a mancare: la vicenda è ... Scrive milano.repubblica.it