Lecco lo spettro di due ciminiere al Caleotto | dietro Villa Manzoni sorgeranno torri di 25 metri

Lecco – Il Resegone a monte, il lago a valle e Villa Manzoni proprio a due passi. In centro a Lecco, vicino ad abitazioni e scuole, due ciminiere alte venticinque metri. E poi una centrale a metano, composta da diverse caldaie e motori di cogenerazione per produrre acqua cala e elettricità. È l'altra faccia della medaglia del teleriscaldamento, l'impianto per scaldare edifici pubblici e privati, sfruttando sia il calore prodotto dai rifiuti bruciati nell'inceneritore di Silea di Valmadrera, la Spa provinciale per la raccolta e lo smaltimento dell'immondizia, sia il recupero dei cascami termici all'interno delle Caleotto, un'acciaieria nell'omonimo quartiere del cuore di Lecco.

