Leapmotor da record supera quota 1 mln vetture e in terzo trim fa +102%

(Adnkronos) – E' stato un terzo trimestre da record per Leapmotor che ha raddoppiato le vendite con la consegna a livello globale di 173.852 veicoli (+102% su base annua) grazie anche al boom di settembre con consegne che hanno toccato un nuovo massimo pari a 66.657 unità (+17% rispetto ad agosto), dato che la conferma .

Leapmotor ha raggiunto un nuovo record di vendite in Cina a settembre - A settembre 2025 la casa cinese di Stellantis ha infatti ottenuto un nuovo record di vendite nel mercato di casa con oltre 66 ... Scrive msn.com

