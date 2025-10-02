Leapmotor da record supera quota 1 mln vetture e in terzo trim fa +102%

(Adnkronos) – E' stato un terzo trimestre da record per Leapmotor che ha raddoppiato le vendite con la consegna a livello globale di 173.852 veicoli (+102% su base annua) grazie anche al boom di settembre con consegne che hanno toccato un nuovo massimo pari a 66.657 unità (+17% rispetto ad agosto), dato che la conferma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

