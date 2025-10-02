Le toghe si aumentano lo stipendio | ecco quanto guadagneranno

Si fa un gran parlare, con giusta perplessità, di conflitto di interessi quando riguarda la politica, oppure alcune categorie professionali. E se a decidere su se stessi fossero gli stessi magistrati? È il caso della Corte costituzionale, che lo scorso luglio, con una sentenza che ha riguardato in primis altre categorie professionali, ha dichiarato illegittimo il tetto da 240 mila euro lordi alle retribuzioni statali, che era stato introdotto dal governo Renzi nel 2014. Il punto è che, a differenza dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che devono aspettare un decreto della presidenza del Consiglio per farlo diventare effettivo, le toghe della Consulta sono un organo costituzionale, che può recepire in autonomia la propria decisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

