Le testimonianze di alcune onicotecniche dopo il divieto di uso di TPO e DMPT in vigore dal 1° settembre

Vanityfair.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco come sta andando nei saloni dopo l’introduzione delle nuove norme UE sugli ingredienti contenuti nei gel e semipermanenti:. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

le testimonianze di alcune onicotecniche dopo il divieto di uso di tpo e dmpt in vigore dal 1176 settembre

© Vanityfair.it - Le testimonianze di alcune onicotecniche dopo il divieto di uso di TPO e DMPT in vigore dal 1° settembre

In questa notizia si parla di: testimonianze - alcune

Materiali d'archivio, anche inediti, le testimonianze di tanti amici e colleghi, da Mogol a Mara Maionchi, e le sue canzoni, alcune interpretate da voci di oggi (da Grignani a Noemi)

Cerca Video su questo argomento: Testimonianze Alcune Onicotecniche Dopo