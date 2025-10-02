Le tasse per pochi i servizi per tutti

C’è un argomento di cui si parla sempre troppo poco. Spesso per sminuirlo, a sentire il governo loro sì che hanno messo un argine. Invece. L’evasione fiscale è viva, in ottima salute, e si annida qui tra noi. I tre quarti dell’Irpef, la tassa sulle persone fisiche, vengono pagati da un solo quarto dei contribuenti. Se fate parte di quello sparuto quarto, accomodatevi qui: siamo quelli che pagano per tutti strade, scuole, ospedali. E magari ci tocca pure sentire le lamentele di chi le tasse non le paga, ma pretende servizi di qualità. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Le tasse per pochi, i servizi per tutti

