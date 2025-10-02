Le storie delle vittime civili di guerra aretine raccolte in un documentario

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Le storie delle vittime civili di guerra aretine raccolte per il progetto nazionale “Sculture di Memoria”. Pietro Poponcini, Franco Agnelli e Franca Testi, tre soci della sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, sono stati coinvolti nella realizzazione di un documentario a cura del piemontese Nicolas Marzolino finalizzato a riunire testimonianze di uomini e donne di tutta la penisola che portano i segni delle drammatiche conseguenze dei conflitti. L’obiettivo è di strutturare un vero e proprio archivio di memorie con cui realizzare un documentario destinato a scuole, serate pubbliche e momenti di condivisione, con l’intento di valorizzare e custodire un patrimonio di racconti, esperienze, vicende, aneddoti, pensieri e riflessioni che altrimenti sarebbe destinato ad andare perso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le storie delle vittime civili di guerra aretine raccolte in un documentario

