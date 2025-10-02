"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 2 ottobre 2025 Ariete Voi, numero uno dello zodiaco, sempre entusiasti e innamorati della vita e dell'amore, avete tutta la nostra ammirazione per quanto riuscite a fare per voi e per chi amate, nonostante l'agitazione o l'insicurezza procurata da diversi pianeti. Ma come abbiamo scritto all'inizio dell'anno le stelle premiano il vostro talento, il senso degli affari, con diverse opportunità, da cogliere al momento giusto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 2 ottobre