Le ricerche di Marianna inghiottita dall' alluvione continuano | in arrivo anche i cani molecolari

Le unità cinofile, impegnate per l'intera giornata di ieri, non hanno fiutato nulla. Fra le tante aree di campagna battute, i cani addestrati per la ricerca di persone vive non hanno dato alcun segnale. Arriveranno oggi, grazie a un'associazione di Siracusa, i cani molecolari: quelli capaci di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

ricerche marianna inghiottita dallFavara spera nel ritrovamento di Marianna, ricerche anche stanotte - Una veglia di preghiera è stata organizzata, per le ore 19, nella chiesa del Rosario di piazza Cavour da Don Nino Gulli. Come scrive grandangoloagrigento.it

ricerche marianna inghiottita dallRicerche senza sosta e preghiere: Favara col fiato sospeso per Marianna - Decine di cittadini stanno partecipando alle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa da ieri, 1 ottobre, a Favara, nell’ ... Scrive livesicilia.it

