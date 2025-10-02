Le ricerche di Marianna inghiottita dall' alluvione continuano | in arrivo anche i cani molecolari
Le unità cinofile, impegnate per l'intera giornata di ieri, non hanno fiutato nulla. Fra le tante aree di campagna battute, i cani addestrati per la ricerca di persone vive non hanno dato alcun segnale. Arriveranno oggi, grazie a un'associazione di Siracusa, i cani molecolari: quelli capaci di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua
Ancora senza esito - a Favara - le ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni, travolta ieri dall'acqua durante il nubifragio abbattutosi in diverse parti della Sicilia. Servizio di Donata Calabrese
Proseguono ininterrottamente le ricerche della giovane Marianna dispersa a Favara a causa delle forti piogge che hanno colpito il territorio agrigentino #essercisempre #2ottobre
Favara spera nel ritrovamento di Marianna, ricerche anche stanotte - Una veglia di preghiera è stata organizzata, per le ore 19, nella chiesa del Rosario di piazza Cavour da Don Nino Gulli. Come scrive grandangoloagrigento.it
Ricerche senza sosta e preghiere: Favara col fiato sospeso per Marianna - Decine di cittadini stanno partecipando alle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa da ieri, 1 ottobre, a Favara, nell’ ... Scrive livesicilia.it