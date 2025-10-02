Le ricerche della 38enne inghiottita dall' alluvione | i pompieri hanno iniziato a dragare la base del canalone
I vigili del fuoco, sommozzatori compresi, hanno iniziato a ripercorrere il tragitto del canalone che dal collettore di piazza Indipendenza, a Favara, arriva a fiume Naro. Verifiche ed ispezioni dello stesso genere - con esito negativo - erano già state fatte ieri, subito dopo l'alluvione che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: ricerche - 38enne
Notte insonne per Favara, ancora nessuna traccia della 38enne dispersa nonostante le ricerche no stop
