Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 ottobre | la rassegna stampa

L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è protagonista di tutte le aperture dei giornali in edicola. Nelle immagini gli attivisti ripresi poco prima dell'arrivo dell'esercito sulle imbarcazioni e subito dopo con le mani alzate. Per loro è previsto il trasferimento ad Ashdod, poi saranno espulsi. Tra i primi a essere fermati anche Greta Thunberg. L'Italia si blocca in segno di solidarietà: cortei ieri sera in molte città, venerdì lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

