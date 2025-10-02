Le previsioni meteo di oggi 2 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: previsioni - meteo
