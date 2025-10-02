le penultime lettere di mario rui di calcio non capisci niente tu e le tue sciocche accuse a de bruyne

Le penultime lettere di Mario Rui n.11 Caro (ma non troppo) Pasquale, spero che questa mia lettera non ti sorprenda troppo. Del resto, è diventato laborioso rispondere ai tuoi whatsapp lunghi, polemici, provocatori e funesti. Mammamà. Ho aspettato tre giorni a scriverti, ovvero dal fischio finale di San Siro a quello di ieri sera del Maradona, e ho fatto bene. Domenica sera ero nervoso perché – oltre a dover elaborare il dispiacere per la sconfitta col Milan – avrei dovuto perdere tempo a spiegare a te chi sia De Bruyne e perché quello che mi scrivevi circa il giocatore finito, il nonnetto (a differenza di Modric), il lento, l’involuto erano sciocchezze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

