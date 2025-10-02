Le olive taggiasche diventano Igp l’Europa protegge il prodotto ligure
L’oliva taggiasca ligure è Igp. Bucci e Piana: “Garanzia di qualità e territorio”. Il percorso partito nel 2021 con la pratica al vaglio della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: olive - taggiasche
Olive taggiasche e carne salada: la nuova coppia Igp più esplosiva d’Italia
Liguria, le Olive taggiasche ricevono il riconoscimento Igp - X Vai su X
NEWS Le #Olive Taggiasche liguri ottengono ufficialmente il riconoscimento IGP dall’Unione Europea Vai su Facebook
Le Olive Taggiasche diventano IGP. Rosso (FdI): "Governo Meloni e ministro Lollobrigida valorizzano nostro patrimonio agroalimentare" - L’annuncio dato dal ministro dell’Agricoltura, che ha sottolineato l’importanza del traguardo per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano ... Riporta telenord.it
Olive Taggiasche liguri, arriva il riconoscimento IGP: una vittoria storica per l’agricoltura ligure - Le Olive Taggiasche liguri ottengono l’IGP dall’Unione Europea: un riconoscimento che tutela la tradizione, rafforza la filiera agricola e valorizza le eccellenze della Liguria ... Si legge su ligurianotizie.it