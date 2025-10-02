Il Teatro Manzoni e Imarts sono lieti di rinnovare per il secondo anno consecutivo la loro collaborazione, offrendo ancora una volta il meglio della musica d’autore. Dal 7 ottobre al 29 aprile, cinque nuovi spettacoli animeranno il prestigioso palco del Manzoni, ciascuno con un’identità unica e con tante novità pensate per il pubblico. "Un percorso che conferma la volontà di dare sempre più spazio alla musica d’autore in una cornice teatrale di eccellenza". Il 7 ottobre sale il sipario con “Avvenne a Napoli, passione per voce e piano“: un’opera teatrale per riscoprire, ricantare e raccontare la Canzone napoletana dai suoi esordi, 1800, fino al 1950, quando con lo sbarco degli americani arriva il jazz e la musica cambierà per sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le note d'autore al Manzoni. Viaggio a Napoli, scoperta del Cile. E i brani di Finardi, Angi e Hadley