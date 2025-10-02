Le New Balance 471 di Songmont sono realizzate in pelle della massima qualità proprio come le borse di lusso

Le New Balance 471 di Songmont rappresentano l’unione inaspettata tra una silhouette da dad shoe e l’artigianalità della pelletteria di lusso. Ciò che in origine era nato come una sneaker di ispirazione anni Settanta, in questa collaborazione si è trasformato in un pezzo sofisticato che trascende il mondo sportivo per posizionarsi nel territorio degli accessori più esclusivi. Una sneaker costruita con la stessa cura di una borsa di alta gamma, pensata per accompagnarti nei momenti più significativi della tua vita. Il modello 471: un nuovo classico in costruzione. Sebbene non abbia ancora il prestigio delle mitiche New Balance 990 o New Balance 550, il modello 471 si è consolidato in appena un anno come una tela creativa per New Balance. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le New Balance 471 di Songmont sono realizzate in pelle della massima qualità proprio come le borse di lusso

