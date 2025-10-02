Le mobilitazioni per Gaza di Livorno raccontate dall’interno
LIVORNO – La mobilitazione nazionale per la flottilla diretta a Gaza continua a Livorno. Nella città labronica la protesta assume caratteristiche particolari: clima sereno, grande partecipazione e assenza di tensioni con le forze dell’ordine. A raccontarlo è una ragazza che partecipa in prima persona: “Secondo me per quanto riguarda la mobilitazione, Livorno è un po’ un’isola felice. Mi spiego meglio: tutto è organizzato benissimo e si svolge in modalità tranquilla e sicura, senza repressioni violente e insensate come succede in altre città”. Il cuore delle iniziative è il Varco Zara, dove si è instaurato un presidio permanente, attivo giorno e notte: “Ci sono assemblee giornaliere e al Varco si è accolti a qualsiasi ora. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
