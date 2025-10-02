Le mappe di Instagram sono arrivate in Italia ma forse faresti meglio a non attivarle

La nuova funzione permette di condividere la posizione in tempo reale con amici selezionati, ma esperti e utenti mettono in guardia sui pericoli di oversharing e possibili violazioni della privacy. Ora Meta ha introdotto miglioramenti per rendere più chiara e sicura la condivisione della posizione, ma rimangono aperti scenari di rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mappe - instagram

La mappa di Instagram è attiva in Italia: trovate i vostri amici (o disattivatela subito) - Una nuova funzione di Instagram è ora disponibile in Italia: la mappa per trovare la posizione e i contenuti dei nostri amici. Si legge su smartworld.it

La mappa di Instagram arriva in Italia e mostra dove si trovano gli amici - La condivisione della posizione è disattivata di default, le opzioni di privacy sono flessibili e gli aggiornamenti avvengono solo quando l'app è aperta. Segnala ispazio.net