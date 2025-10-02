Le mappe di Instagram sono arrivate in Italia ma forse faresti meglio a non attivarle

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova funzione permette di condividere la posizione in tempo reale con amici selezionati, ma esperti e utenti mettono in guardia sui pericoli di oversharing e possibili violazioni della privacy. Ora Meta ha introdotto miglioramenti per rendere più chiara e sicura la condivisione della posizione, ma rimangono aperti scenari di rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mappe - instagram

