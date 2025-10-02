Le lacrime di Elisa sono una speranza | la cantante piange e cita Giorgia Meloni le parole per Gaza
Quando l’emozione travolge anche chi è abituato al palcoscenico, vuol dire che il dolore è autentico. E quello di Elisa, che da mesi esprime apertamente la sua solidarietà al popolo palestinese, è un grido accorato che non può essere ignorato. Le sue lacrime sono diventate simbolo di un’urgenza umanitaria che riguarda tutti. Nelle scorse ore, la cantante è intervenuta in diretta su Instagram dopo la notizia dello stop a una parte della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Un’interruzione che ha suscitato reazioni forti in tutto il mondo, compresa la sua. Con la voce rotta dal pianto, Elisa si è rivolta direttamente alla presidente del Consiglio, chiedendo un gesto concreto per salvare gli aiuti destinati alla popolazione civile. 🔗 Leggi su Donnapop.it
