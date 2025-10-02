le ipotesi di riforma nuova legge elettorale cantiere a porte chiuse

Meglio mettere le mani avanti. Così ieri, durante il question time alla Camera, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha cercato di stanare la ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati, su un tema che viaggia sottotraccia – e in parallelo – con le campagne elettorali per le Regionali."È vero che il governo intende approvare una legge su base proporzionale – ha chiesto – eliminando i collegi uninominali, con un premio di maggioranza abnorme per la coalizione che superi una soglia inferiore al 50%? Ed è vero che volete introdurre sulla scheda il nome del cosiddetto candidato premier?". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

