Le Impronte di Enrico Ruggeri | Musica e arte niente algoritmi

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova edizione. Nuova sede. Ma, visto che squadra vincente non si cambia, direzione artistica ancora nelle mani di Enrico Ruggeri. Per il suo quinto anno d’attività il festival “Impronte”, la rassegna culturale creata e sostenuta da Giovanni Favero, trasloca nella cornice seicentesca di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo con un cartellone che da domani a martedì prossimo somma performance musicali, presentazioni letterarie e cinematografiche, colloqui d’arte, di cui è lo stesso Ruggeri a parlare. Cominciamo dal programma. "La filosofia con cui ci ho lavorato è, in un certo senso, la stessa della trasmissione televisiva ‘Gli occhi del musicista’, ovvero dimostrare che la musica italiana è viva, vegeta, ed offre tante opportunità interessanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

le impronte di enrico ruggeri musica e arte niente algoritmi

© Ilgiorno.it - Le “Impronte“ di Enrico Ruggeri: "Musica e arte, niente algoritmi"

In questa notizia si parla di: impronte - enrico

impronte enrico ruggeri musicaLe “Impronte“ di Enrico Ruggeri: "Musica e arte, niente algoritmi" - Ma, visto che squadra vincente non si cambia, direzione artistica ancora nelle mani di Enrico Ruggeri. Secondo ilgiorno.it

impronte enrico ruggeri musica“Impronte”, a ottobre la quinta edizione del festival diretto da Enrico Ruggeri - Enrico Ruggeri è il direttore artistico della quinta edizione di "Impronte", la rassegna musicale e culturale a Milano dal 3 al 7 ottobre. Come scrive spettakolo.it

Cerca Video su questo argomento: Impronte Enrico Ruggeri Musica