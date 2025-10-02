Nuova edizione. Nuova sede. Ma, visto che squadra vincente non si cambia, direzione artistica ancora nelle mani di Enrico Ruggeri. Per il suo quinto anno d’attività il festival “Impronte”, la rassegna culturale creata e sostenuta da Giovanni Favero, trasloca nella cornice seicentesca di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo con un cartellone che da domani a martedì prossimo somma performance musicali, presentazioni letterarie e cinematografiche, colloqui d’arte, di cui è lo stesso Ruggeri a parlare. Cominciamo dal programma. "La filosofia con cui ci ho lavorato è, in un certo senso, la stessa della trasmissione televisiva ‘Gli occhi del musicista’, ovvero dimostrare che la musica italiana è viva, vegeta, ed offre tante opportunità interessanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le “Impronte“ di Enrico Ruggeri: "Musica e arte, niente algoritmi"