Le imprese chiedono una svolta a Meloni | più investimenti

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine gli industriali sembrano chiedere al governo meno di quanto promesso da Giorgia Meloni. Lo scorso aprile, la presidente del Consiglio aveva annunciato che avrebbe messo a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le imprese chiedono una svolta a meloni pi249 investimenti

© Ilfoglio.it - Le imprese chiedono una svolta a Meloni: più investimenti

In questa notizia si parla di: imprese - chiedono

Lioni, lavoratrici e lavoratori della Coop chiedono l'intervento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Le imprese chiedono compensi per le perdite, Meloni si rivolge all’Europa

Rifiuti, vademecum per le imprese: “Attenti a quanti bidoni si chiedono”

imprese chiedono svolta meloniGlobal Sumud Flotilla, il nervosismo di Meloni e il tono dialogante di Crosetto. E le opposizioni in aula sottolineano le differenze - La premier attacca la missione umanitaria mentre il ministro della Difesa mantiene toni istituzionali. Riporta ilfattoquotidiano.it

Approvate in via definitiva le procedure di aiuti alle imprese, l’assessore Meloni: “Regole certe per creare crescita e lavoro” - La Giunta ha approvato in via definitiva le Direttive di attuazione per gli aiuti destinati a ... regione.sardegna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Imprese Chiedono Svolta Meloni