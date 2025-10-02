Le immagini delle proteste da tutto il mondo per la Global Sumud Flotilla | non solo l’Italia scende in piazza

Alle prime notizie dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, nella tarda serata di mercoledì primo ottobre tantissime manifestazioni spontanee hanno riempito le strade di città europee e non. Per le proteste, sono stati scelti gli luoghi simbolici, come consolati, ministeri e stazioni dei treni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cartelli, foto degli ostaggi e blocchi stradali: le proteste in Israele. Le immagini

Nepal, l'esercito revoca il coprifuoco dopo le proteste anti governative: le immagini

?La #Flottiglia è stata intercettata e fermata, via alle proteste in tutta #Italia, queste le immagini di #Siracusa dal Panthéon - facebook.com Vai su Facebook

Nelle immagini, il passaggio su Viale Trastevere a #Roma del corteo degli studenti per la #Palestina, che si è unito alle proteste dello sciopero previsto in tutta Italia. - X Vai su X

Brasile, proteste contro i dazi: bruciate immagini di Trump - In Brasile sono scoppiate proteste contro i dazi statunitensi, con manifestanti che hanno bruciato effigi di Trump e Bolsonaro. tg24.sky.it scrive

Le immagini delle proteste pro Palestina nella tappa di Bilbao della Vuelta: bandiere e cori in strada - Bilbao: per questo motivo, la direzione della gara ha deciso che «non ci sarà un vincitore di ... Da video.corriere.it