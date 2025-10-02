Le grandi squadre italiane di pallavolo di nuovo in campo in diretta streaming su VBTV

I club sono pronti a infiammare i palazzetti con un anno ricco di emozioni, tecnica e spettacolo, proseguendo la tradizione di successi internazionali che ha consacrato il volley italiano. Anche quest'anno, tutte le partite saranno trasmesse in diretta e on-demand solo su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World (Vb.tv).

II successo della pallavolo italiana arriva da lontano - Calcio e tennis sono più praticati e seguiti, è vero, ma nulla in questo momento è paragonabile al successo delle nazionali di ... Lo riporta ilpost.it

L’Italia della pallavolo e la rivoluzione del 2021: via Blengini (ora avversario in finale) e subito due ori con De Giorgi - Dopo la vittoria schiacciante contro la Polonia, l'Italia della pallavolo finisce in finale dei Mondiali e si giocherà tutto contro la Bulgaria. Riporta ilnapolista.it