Le foto che raccontano la Maremma

’Fotografie di storia e di famiglia’ è il tema della nuova pagina inserita nel sito internet della Fototeca della Maremma che sarà presentata domani alle 18 nella sede della Mediateca nel Chiasso delle Monace, nel centro storico cittadino. Si tratta di un lavoro iniziato con la ricerca e la selezione delle immagini da parte dell’associazione ’Fotografia e Territorio’ che poi, sotto la guida di Carlo Bonazza (nella foto), ha preso la forma di un vero e proprio archivio che si affianca agli altri già presenti nel sito. "La Fototeca della Maremma – dice Bonazza – è un repertorio digitale che raccoglie in un fondo unico fotografie riguardanti il territorio maremmano dal 1864 al 1970 e oltre, conservate in archivi pubblici e collezioni private. 🔗 Leggi su Lanazione.it