Le famiglie dell'associazione nazionale ParlAutismo si riuniscono in un'assemblea pubblica a Palermo

A Palermo le famiglie dellAssociazione Nazionale ParlAutismo si riuniscono in un’assemblea pubblica, aperta in città, sabato 4 ottobre alle ore 9.30, presso l’aula convegni del Centro ortopedico Ferranti, in viale Aiace 200.L’appuntamento servirà a fare il punto sul nuovo Decreto 62. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

