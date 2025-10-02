Le famiglie dell’associazione nazionale ParlAutismo si riuniscono in un’assemblea pubblica a Palermo
A Palermo le famiglie dell’Associazione Nazionale ParlAutismo si riuniscono in un’assemblea pubblica, aperta in città, sabato 4 ottobre alle ore 9.30, presso l’aula convegni del Centro ortopedico Ferranti, in viale Aiace 200.L’appuntamento servirà a fare il punto sul nuovo Decreto 62. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
