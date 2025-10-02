Le donne al centro ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite
Empoli, 2 ottobre 2025 – Il mese di ottobre si tinge di rosa, anche quest’anno, grazie all’instancabile lavoro di Astro Onlus, associazione da anni attiva sul territorio dell’ Empolese Valdelsa a sostegno delle pazienti oncologiche. Obiettivo duplice: migliorarne la qualità della vita, e di quella delle loro famiglie, ma anche sottolineare l’importanza della diagnosi precoce del tumore alla mammella. Ieri mattina il progetto è stato illustrato alla Vela di Avane – alla presenza di quindici rappresentanti dei Comuni coinvolti dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore – con un calendario di attività dislocati sull’intero territorio “per far arrivare a più donne possibile l’importanza della prevenzione per sconfiggere il cancro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
