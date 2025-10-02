Le cronache di narnia | la star della saga sogna un sorprendente ritorno nel reboot
Il ritorno di “Le cronache di Narnia” nel nuovo progetto di Greta Gerwig. Una delle saghe più amate della letteratura fantasy sta per rinascere sul grande schermo grazie a un ambizioso reboot promosso da Netflix e Greta Gerwig. Il nuovo capitolo si propone di riportare in vita i celebri romanzi di C.S. Lewis, con una produzione che promette di coinvolgere attori noti e nuovi talenti. La presenza di volti storici legati alla saga originale alimenta l’interesse dei fan, desiderosi di scoprire quale sarà il ruolo degli interpreti del passato in questa nuova avventura cinematografica. Il cast e le anticipazioni sulla produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: cronache - narnia
Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia, in arrivo il film animato sull'amicizia tra Tolkien e Lewis
Le Cronache di Narnia, dopo tanti ritardi le riprese stanno per prendere il via: ecco quando e dove
Le cronache di narnia: novità sul film di netflix da non perdere
Denise Gough ha confermato di essere stata scelta per il film “NARNIA” di Greta Gerwig. “Lì interpreterò un personaggio cattivo, ma va bene, è per bambini, quindi non c’è problema.” - facebook.com Vai su Facebook
“Le Cronache di Narnia”: Greta Gerwig alle prese col reboot della saga fantasy - Dopo un successo come “Barbie”, Greta Gerwig può ormai considerarsi accolta a porte spalancate dal mondo di Hollywood. Lo riporta unionesarda.it
Le cronache di Narnia: Emma Mackey entra nel cast del film di Greta Gerwig - L'attrice Emma Mackey sembra sarà una delle interpreti del prossimo film tratto dalla saga Le cronache di Narnia, scritto e diretto da Greta Gerwig. Da movieplayer.it