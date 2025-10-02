Se il Pd corre verso le amministrative 2026 (visti anche i meccanismi complessi che regolano la vita di partito), i compagni del campo largo frenano. E affinché le fondamenta su cui poggia il cantiere del centrosinistra viareggino non si sgretolino, ancora prima della costruzione di una proposta unitaria, Spazio Progressista, Sinistra Italiana, Europa Verde e M5s chiedono ai Dem, prima dei nomi, di tracciare le basi programmatiche dell’accordo di coalizione e condividere poi un metodo per arrivare alla condivisione di un candidato, o di una candidata, comune "che possa unire tutte le anime progressiste della città, in una coalizione ampia e plurale" è il messaggio inviato a via Regia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le consultazioni dei Dem. Maineri e Vivoli in "pole". Del Dotto ha già declinato