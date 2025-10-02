Le comunicazioni del ministro Tajani alla Camera sulla Flotilla
Alle ore 9, nell'Aula di Montecitorio, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiorna la Camera dei deputati sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. La Farnesina ha riportato che il ministro Tajani è stato in contatto con il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar in merito all'assistenza dei cittadini italiani a bordo della Flotilla che sono stati fermati dalla Marina israeliana. La nota spiega che l'intero equipaggio delle navi sarà trasferito al porto di Ashdod e trattenuto in centri adibiti a tal fine. Lì chi era a bordo delle imbarcazioni della Flotilla potrà scegliere tra due alternative. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: comunicazioni - ministro
L'Assemblea si riunisce giovedì 2 ottobre alle 10 per il #SindacatoIspettivo e, alle 13 circa, le comunicazioni del ministro @Antonio_Tajani @ItalyMFA sui recenti sviluppi nella Striscia di #Gaza https://senato.it/lavori/assemblea/ordine-del-giorno… Sintesi sedut - X Vai su X
“Senza Pnrr non ci sarebbe nemmeno la misera crescita del Pil dello zero virgola!” Dalla Camera, l'intervento del nostro Antonino Iaria M5S a seguito delle Comunicazioni del ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione sulle modifiche al Pi - facebook.com Vai su Facebook
Riconoscimento della Palestina, il centrodestra e l’ipotesi di presentare due risoluzioni dopo l’informativa di Tajani (aspettando quel che accade alla Flottilla) - I testi verranno presentati domani mattina, dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani ... open.online scrive
Tajani: giovedì Camere voteranno su riconoscimento Stato Palestina - (askanews) – Giovedì 2 ottobre Camera e Senato voteranno sulla risoluzione del centrodestra sul riconoscimento dello Stato di Palestina a condizione che “H ... Da askanews.it