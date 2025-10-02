Le comunicazioni del ministro Tajani alla Camera sulla Flotilla

Alle ore 9, nell'Aula di Montecitorio, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiorna la Camera dei deputati sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. La Farnesina ha riportato che il ministro Tajani è stato in contatto con il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar in merito all'assistenza dei cittadini italiani a bordo della Flotilla che sono stati fermati dalla Marina israeliana. La nota spiega che l'intero equipaggio delle navi sarà trasferito al porto di Ashdod e trattenuto in centri adibiti a tal fine. Lì chi era a bordo delle imbarcazioni della Flotilla potrà scegliere tra due alternative. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

