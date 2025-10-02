Le città di pianura al cinema è arrivato un film italiano che è un caos narrativo irresistibile
Esce questa settimana al cinema, con due protagonisti contagiosi costantemente alticci in giro per il Veneto senza una meta. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: citt - pianura
Le città di pianura Un road movie nella sterminata pianura veneta che viaggia alla velocità con cui si smaltisce una sbronza. da giovedì 2 ottobre info e biglietti su www.cinemabusan.it - facebook.com Vai su Facebook
Ne Le città di pianura, il nuovo film di Francesco Sossai che lo vede protagonista, interpreta un ragazzo che impara a vivere giorno per giorno la sua vita: una lezione che lui stesso ha assimilato perché è sempre meglio buttarsi che rimuginare - X Vai su X