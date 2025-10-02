Le Casette dell’Acqua di Lario Reti Holding | diamo i numeri!

Le casette dell'acqua di Lario Reti Holding sono un'iniziativa simbolo del nostro impegno per il territorio e per la sostenibilità ambientale.Nata con il nome Acqua ControCorrente, l'iniziativa mira a installare punti di erogazione in scuole, biblioteche, palestre e spazi pubblici della provincia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it