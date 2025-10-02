Le alternative si trovano Quando si vuole

Moroni Dal primo settembre i pendolari che usufruiscono del treno hanno a disposizione un autobus tra Malnate e la stazione di Cantello Gaggiolo. La nuova linea V145 ha l’obiettivo di promuovere una mobilità alternativa all’utilizzo dell’auto privata, dove spesso la maggior parte dei pendolari è costretta a dover usare il mezzo privato, causa la mancanza di alternative appetibili. Saranno possibili abbonamenti con riduzioni per studenti e under 26. Questa notizia l’ho appresa con grande soddisfazione, segno che quando la volontà c’è e i vari attori lavorano in modo coordinato, i risultati si ottengono, con la speranza che questo servizio non resti soltanto ‘’sperimentale’’ ma che possa diventare ufficiale con il nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

